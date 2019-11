Hond rijdt uur lang rondjes in auto kv

23 november 2019

04u25

Bron: ANP, CNN 0 Bizar Een hond in de Amerikaanse staat Florida heeft een uur lang rondjes gereden in de auto van zijn baasje. De hond reed in de stad Port St. Lucie een brievenbus omver en de auto raakte beschadigd, maar verder liep het avontuur goed af.

De zwarte labrador Max kwam alleen in de auto te zitten toen zijn baasje, die anoniem wenst te blijven, zijn auto had laten draaien nadat hij even was uitgestapt. De hond heeft toen waarschijnlijk de versnellingspook op 'drive' gezet, waarna de auto langzaam rondjes begon te rijden.

De sleutel zat nog in het slot van de auto, waardoor de eigenaar was buitengesloten. Ook een reservesleutel mocht niet baten, de batterij daarvan was leeg. Agenten, die na een uur ter plekke kwamen, wisten de autodeur wel te openen. De hond sprong direct opgewekt uit de auto.



Een vrouw die in de straat woont zag het gebeuren en zegt in lokale media dat ze versteld stond toen de hond uit de auto sprong. "Ze moeten hem een rijbewijs geven, hij rijdt beter dan veel mensen.”