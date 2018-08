Hond denkt dat kleindochter van zijn baasje aan het verdrinken is, maar dat laat hij niet zomaar gebeuren SVM

14 augustus 2018

10u52

Bron: Daily Mail 0 Bizar Een klein meisje dat in zee speelt en een golf die haar overspoelt: meer had deze hond niet nodig om in actie te schieten.

De viervoeter nam de kleindochter van zijn baasje aan haar shirt beet en trok haar met zijn tanden in veiligheid. Het kind vond het spektakel zelf best amusant. Het schattige filmpje, dat gemaakt werd in de Franse stad Gouville-sur-Mer, is intussen al meer dan een miljoen keer bekeken.

"Fijn als je zo'n slimme hond hebt... Hij let beter op dat meisje dan de meeste volwassenen", klonk het onder meer. Of nog: "Hij vervult zijn job uitstekend. Leuk om dat meisje zo te horen lachen."