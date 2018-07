Hoe Helen ongewild de hoofdrol speelde in haar eigen realityshow: "Ik word nu bespot, beledigd en lastiggevallen" Sven Van Malderen

14 juli 2018

00u41

Stel u voor: het klikt met iemand die toevallig naast u op het vliegtuig komt zitten en jullie delen honderduit details van jullie privéleven. Wat jullie intussen echter niet weten, is dat iemand anders jullie stiekem bespioneert, foto's neemt en elke beweging live op Twitter zet. Het overkwam Euan Holden en een zekere Helen tijdens een vlucht van New York naar Dallas. Hun 'ontluikende romance' ging in een mum van tijd viraal, met als gevolg dat ook hun identiteit achterhaald werd. En daar is de vrouw in kwestie absoluut niet mee gediend. "Ik heb nooit om die aandacht gevraagd, maar intussen ben ik wel het onderwerp van spot en word ik zelfs beledigd en lastiggevallen."

In de Verenigde Staten zijn ze nu al bijna twee weken in de ban van #PlaneBae. De bal ging aan het rollen via Rosey Blair, een actrice uit Texas. Zij was diegene die samen met haar vriend het rechtstreekse commentaar voor haar rekening nam, met de nodige hartjes erbovenop. Maar wat begon als een romantisch sprookje is intussen uitgedraaid op een pittige discussie rond privacy. Want het kan toch niet de bedoeling zijn dat iemand ongewild de hoofdrol vertolkt in zijn/haar eigen realityshow?

"Ik ben een jonge vrouw met een serieuze job", laat Helen nu via haar advocaat aan 'Business Insider' weten. "Zonder dat ik het wist, hebben andere passagiers mij gefotografeerd. Wat ik vertelde tegen mijn buur in het vliegtuig werd met de buitenwereld gedeeld. En ze speculeerden er ook nog gretig op los. Mijn privacy werd zomaar te grabbel gegooid."

"Voyeurs zijn me komen zoeken"

"Als gevolg daarvan zijn voyeurs me komen zoeken, zowel online als in de echte wereld. #Planebay gaat niet over romantiek, het is een verhaal uit de digitale tijd met focus op privacy, ethiek en wederzijdse toestemming." Naar verluidt heeft de vrouw in kwestie al haar profielen op sociale media verwijderd, kwestie van toch nog een beetje anoniem te kunnen blijven.

Haar lotgenoot, die online omgedoopt werd tot #hunkyplaneguy, heeft dan weer geen probleem met een leven in de schijnwerpers. Holden maakte zelfs al zijn opwachting in talkshows als 'Good Morning America' en 'The Today Show' om zijn verhaal te doen. "Ze is een enorm lief meisje", vertelde de ex-voetballer daar over Helen. "We deden onze veiligheidsgordels aan, we begonnen te babbelen en dat hielden we moeiteloos vol tot het moment van de landing. We willen zeker nog verder afspreken."

"Geen kwade bedoelingen"

In een YouTube-filmpje liet Holden weten dat hij de situatie best wel amusant vond. "Ik heb een ongelooflijke week gehad. Het verhaal zat heel goed in elkaar, met een speelse knipoog. Ik heb Rosey en haar vriend nu leren kennen, het zijn vriendelijke mensen die zeker geen kwade bedoelingen hadden."

"Jammer natuurlijk dat enkele speurneuzen op internet de identiteit onthuld hebben van iemand die dat absoluut niet wilde. Tegenwoordig weten heel wat mensen niet meer wat mag en wat niet, hopelijk zal dit verhaal hun ogen openen en hen meer doen nadenken over privacy."

"Ikzelf heb duizenden berichten gekregen van onbekenden uit de hele wereld, daar sprak telkens zo veel hoop en vreugde uit. Ach, leg die telefoon soms eens opzij en begin gewoon te praten met iemand die je niet kent. Doe iets liefs voor anderen en verwacht er niets voor terug."

"Hopelijk vindt ze de liefde van haar leven"

Maar wat voor persoonlijke details hing Rosey dan aan de grote klok? Daarvoor moeten we even terug naar die bewuste tweede juli. De actrice vroeg toen aan Helen of ze met haar van plaats kon wisselen, zodat zij in het vliegtuig naast haar vriend kon zitten.

Zo gezegd, zo gedaan. "Ik hoop dat ze nu de liefde van haar leven vindt", zei Rosey voor de grap tegen haar reisgezel. Even later kwam er effectief een aantrekkelijke man naast Helen zitten. En jawel, er leek meteen chemie in de lucht te hangen. De interesse van de actrice was nu echt gewekt en ze besloot haar volgers op Twitter en Instagram live op de hoogte te houden.

"Ze zien er allebei fitnessfanaten uit", klonk het. "Ze lachen naar elkaar, en we zijn nog niet eens opgestegen. Hopelijk verdrinken ze in elkaars ogen."

Wat later ving Rosey op dat ze allebei vegetariër en -warempel- fitnesscoach zijn. "Maar voorlopig nog geen sprake van een trouwring!"

Ellebogen raken elkaar

Daarna maakte de actrice een foto van de ellebogen die elkaar raakten. "Het is echt wel aan", schreef ze met een hartje erbij. "En er is een baby die constant naar hen zit te zwaaien. Ze wuiven terug. Dat kleintje voelt duidelijk dat er liefde in de lucht hangt. Zoiets kan ik echt niet verzinnen. We hebben geen televisie op deze vlucht, maar wel wifi en romantiek. Ik blijf dit verhaal volgen tot we onze bagage oppikken, ik zal antwoorden geven op al jullie vragen!"

Toen de 'tortelduifjes' even later samen naar het toilet stapten, gingen alle alarmbellen af. "Al denk ik wel niet dat ze samen in dat hokje zitten." Vervolgens deelde het stel een kaasplankje. "Ze heeft haar hoofd nu echt even op zijn schouder gelegd!"

"Ik schaam me"

"Nu hebben ze het over wat ze verwachten van het leven. Huwelijk, kinderen,... Hij zegt dat de fitness hem te zeer opslorpt om daarnaast nog een relatie te kunnen hebben. Dat is alles voorlopig, ze praten echt veel te stil." Als uitsmijter fotografeerde Rosey hen nog toen ze naast elkaar in het luchthavengebouw liepen.

De actrice beseft intussen dat ze te ver gegaan is. Ze verwijderde al haar commentaar op sociale media en bood Helen haar excuses aan. "Het laatste wat ik wil doen, is iemands onafhankelijkheid afnemen", schreef ze op Twitter. "Ik zou graag willen zeggen hoezeer ik me schaam, maar mijn gevoelens doen er op dit moment niet toe. Elke vrouw heeft recht op haar eigen verhaal. Het was verkeerd om dat van jou af te pakken en de focus zo op mezelf te leggen. Helen, jij beslist hoe dit verhaal nu verdergaat. En wat je ook beslist, ik zal er mij naar schikken."