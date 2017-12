Hoe hebben ze dat gedaan? Dieven aan de haal met dekstier van 700 kilo ep

09u16

Bron: Het Belang van Limburg 2 Thinkstock Bizar Een beest van 700 kg, dat steel je niet zomaar. Daarom vermoedt eigenaar Robert Guilliams uit Sint-Truiden dat het geen amateurs waren die zijn dekstier hebben gestolen.

Het dier stond in de Klein Gelmenstraat in Sint-Truiden. Guilliams vertelt vandaag aan het Belang van Limburg dat hij eerst dacht dat de dekstier uitgebroken was. "Ik heb de hele wijde omgeving afgezocht, maar we hebben de stier niet teruggevonden. Toen we ook geen opening in de omheining vonden, dachten we aan diefstal. We hebben meteen de politie verwittigd. Het is voor vreemden ontzettend moeilijk om zo'n dier in de wei te vangen, en dan moet je hem nog in een trailer krijgen. Deze dieven wisten waar ze mee bezig waren."

Guilliams raamt het verlies op 2.500 euro.