Hoe een T-shirt in Disney World het leven van Robert (60) redde Sven Van Malderen

22 januari 2018

18u20

Bron: New York Post 0 Bizar Van een magisch verblijf in Disney World gesproken: Robert Leibowitz kijkt weer hoopvol de toekomst tegemoet, met dank aan een T-shirt dat hij in het pretpark droeg.

De zestigjarige man leed aan een chronische nierziekte. Als hij niet snel een nieuw exemplaar ingeplant kreeg, zou hij ten dode opgeschreven zijn.

Het was dan ook uit pure wanhoop dat Leibowitz vorige zomer het witte kledingstuk droeg. "Een nieuwe nier nodig", stond erop te lezen. Met daaronder zijn bloedgroep en het telefoonnummer waarop hij te contacteren viel. "Mijn vijf kinderen waren mijn inspiratiebron. Als één iemand zou reageren en die persoon dan ook nog eens toevallig mijn match zou blijken te zijn, was het die 35 dollar zeker waard."

90.000 keer gedeeld

Het mirakel gebeurde, en dan nog op een manier dat Leibowitz nooit verwacht had: een koppel nam een foto en vroeg of ze die op hun Facebookprofiel mochten zetten. Een week later was het plaatje al 90.000 keer gedeeld.

Roberts telefoon stond vanaf dat moment niet meer stil. Vier personen ondergingen effectief testen, Richie Sully uit Indiana kwam maanden later als ideale donor uit de bus. "Stel u voor dat ik geen tijd meer zou kunnen doorbrengen met mijn dochter... Dat is mijn grootste angst. Voor mij was het dan ook de logica zelve dat ik mijn nier zou afstaan", klonk het uit zijn mond.

"Woorden schieten tekort"

"Woorden schieten tekort om uit te drukken hoe dankbaar ik ben", reageerde Leibowitz. "Die kerel redt gewoon mijn leven. Richie mag dan twee gezonde nieren gehad hebben, zijn hart is er een uit de duizend. Het simpelste geneesmiddel voor dit probleem is gewoon een dosis menselijkheid."

De ingreep vond vorige week met succes plaats in New York. Beide heren moeten nu nog enkele weken herstellen in het ziekenhuis.

Leibowitz is nu van plan om zowel het koppel als zijn donor te trakteren op een flinke portie vertier in Disney World. Kwestie van het sprookje in schoonheid af te ronden...