Hoe burenruzie om parkeerplaats leidde tot beschamende wraakactie

Een burenruzie om een parkeerplaats heeft in het Britse stadje Blandford Forum tot een opvallende wraakactie geleid. Voor de hoofdrolspelers keerde hun vrijpartij op straat echter als een boomerang in hun gezicht terug.

De bal ging aan het rollen toen Lee Craig McConnell zijn kampeerbusje consequent op de plek parkeerde die voorzien was voor Wendie (68) en Colin Bryant (70). Door de specifieke situatie in de doodlopende straat lag die vlak voor zijn deur, dus dacht hij er recht op te hebben.

Maar dat was buiten de Bryants gerekend. Na enkele pittige discussies plaatsten zij een neerklapbare parkeerpaal, zodat enkel zij er hun voertuig konden achterlaten.

Einde van het tumult? Nog lang niet... McConnell beschadigde de paal meermaals, waardoor zijn buren zich genoodzaakt zagen een bewakingscamera te plaatsen.

“Hij wilde me vernederen”

Op 26 oktober 2022 bereikte het dispuut een trieste climax. McConnell was zodanig gefrustreerd dat hij voor het huis van de Bryants begon te masturberen. Vervolgens riep hij er zijn echtgenote Danielle bij en voerden ze samen een standje uit... op de parkeerpaal.

Wendie zag het ‘spektakel’ gelukkig pas de volgende dag, via de beelden van de bewakingscamera. “Hij stond eerst poedelnaakt zijn ding te doen”, getuigt ze bij de ‘Daily Mail’. “Nadien liet hij zijn partner buigen, over het paaltje heen. Een uur eerder was Colin afgevoerd naar het ziekenhuis, met complicaties na een eerdere hartaanval. McConnell wist dus dat ik alleen thuis was, hij wilde me vernederen.”

“In de rechtszaal verklaarde hij dat hij niet wist dat hij gefilmd werd, maar je ziet hem duidelijk gesticuleren richting de camera. Hoe kan iemand tot zoiets in staat zijn? En hoe is het in godsnaam zo ver kunnen komen? Ik vroeg alleen maar om weg te blijven van onze parkeerplaats.”

“Die smeerlapperij hoefde ik niet meer”

Wendie maakte een kopie van de beelden voor de politie en verwijderde ze nadien van het systeem. “Die smeerlapperij hoefde ik niet meer in mijn bezit te hebben. Het enige wat me nog bezighield, was de vraag hoe ik hen kon stoppen. Ik was zó kwaad.”

McConnell pleitte schuldig aan obsceen gedrag en kreeg een contactverbod. Volgens zijn advocaat schaamde hij zich zo hard dat hij zijn huis te koop zette. Op die manier wil hij een streep trekken onder het verleden. “Maar intussen woont hij nog naast mij”, aldus Wendie. “Ik kan niet beletten dat hij op hetzelfde moment als mij naar de supermarkt gaat of in zijn wagen stapt als ik in de buurt ben. Hij is een stevige kerel die vroeger in het leger zat. Ik heb chronische pijn in mijn spieren, een zwak hart en een pacemaker. Ik snap niet waarom ik niet méér schrik van hem heb, maar hij intimideert me niet.”

“Gekleineerd door columnist”

Wendie stond erop haar verhaal te doen nadat een columnist de draak gestoken had met hun situatie. “Petje af voor dat stel”, had Coren geschreven. “Ik slaag er niet eens in om het met mijn vrouw thuis in bed te doen, in het donker in de luxeslaapkamer waar ik duizenden euro’s in gepompt heb. Die McConnell hoeft enkel maar te brommen dat de buur zijn parkeerplaats opnieuw geblokkeerd heeft en zijn liefje strekt zich uit over een koude parkeerpaal.”

“Voor hem is dat misschien grappig, maar op die manier kleineert hij ons. Proficiat omdat ze de wet niet respecteren? Hopelijk is hij trots op zichzelf...”, redeneert Wendie.

McConnell zal zijn straf op 27 april kennen. Zijn partner excuseerde zich via een brief bij haar buren en wordt niet vervolgd.