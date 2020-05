Hobbypiloot hekelt verlenging lockdown in Michigan op onnavolgbare wijze mvdb

02 mei 2020

17u52

Bron: The New York Post 2 Bizar Een Amerikaanse hobbypiloot heeft op een opmerkelijke manier zijn grieven geuit tegen de lockdownverlenging in de staat Michigan. Het vliegtraject dat Ed Frederick (45) volgde, vormde een gigantische F U, waarbij de letter u Engels uitgesproken klinkt als ‘you’, “fuck you” dus. Alsof dat nog niet genoeg was, creëerde hij al vliegend een pijl die rechtstreeks naar de gouverneurswoning in Lansing, de hoofdstad van Michigan, wees.

De veertiger steeg vrijdag op nabij zijn woonplaats Grand Rapids en landde een uurtje later op hetzelfde vliegveld. De avond ervoor had gouverneur Gretchen Whitmer een verlenging van de quarantainemaatregelen tot 28 mei bekrachtigd. Iets wat Frederick kan missen als kiespijn. Een voortzetting van de lockdown is volgens de kleine ondernemer niet nodig omdat de meeste besmettingen in het zuidoosten van de staat rond grootstad Detroit en omgeving hebben plaatsgevonden. Die vier counties afsluiten is volgens de veertiger voldoende, “terwijl nu alle 82 counties op slot zijn”, zucht Frederick in The New York Post.

Whitmer (48) is een Democrate en is volgens Amerikaanse media een kanshebber om de ‘running mate’ van presidentskandidaat Joe Biden te worden. Frederick denkt dat de verlenging van de lockdown politiek is ingegeven. “Ze verklaart dat het voor de veiligheid van Michigan is, maar ik dat zij vooral haar stemmen wil veiligstellen. In het zuidoosten wonen immers de meeste Democraten.”

Het traject verscheen op de site FlightAware dat privaat en commercieel vliegverkeer in kaart brengt.

Tot nu stierven 3.800 mensen in Michigan (een staat met ongeveer tien miljoen inwoners) aan de gevolgen van Covid-19. Het aantal besmettingen heeft deze week de kaap van 40.000 gerond. Anti-lockdowndemonstranten waarvan enkelen met vuurwapens, negeerden donderdag het samenscholingsverbod om te betogen aan het staatsparlementsgebouw in Lansing. Het bleef niet bij demonstreren alleen, sommigen stormden naar binnen.