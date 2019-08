Hobbybakker gebruikt 4.500 jaar oude gist om brood te bakken kg

07 augustus 2019

20u40

Bron: BBC, Twitter 9 Bizar Een klein stukje van het oude Egypte werd deze week na 4.500 jaar weer tot leven gewekt. Amateur-egyptoloog Seamus Blackley slaagde erin om gist uit antieke Egyptische potten te verzamelen en gebruikte het goedje om er een echt brood mee te bakken. Het resultaat smaakte blijkbaar heel anders dan wat we anno 2019 gewend zijn.

Blackley is, naast één van de uitvinders van de Xbox, naar eigen zeggen ook een “amateur gastro-egyptoloog” en een fervent hobbybakker. Op Twitter legt hij uit dat hij met de hulp van enkele bevriende wetenschappers een staaltje gist van 4.500 jaar oud in handen kreeg.



Die gist werd verzameld uit antieke potten die gebruikt werden bij het maken van bier en brood in het oude Egypte. De meeste van die stalen worden verder geanalyseerd, maar Blackley kon één klein staaltje mee naar huis nemen om een eigen experiment te starten.



De verzamelde gist bevond zich al duizenden jaren in een soort sluimertoestand, en moest dus eerst geactiveerd worden met behulp van water en bepaalde graansoorten. Om het proces zo authentiek mogelijk te houden, gebruikte Blackley enkel bloem die hij zelf maakte van gerst en eenkoorn, granen die duizenden jaren geleden al gecultiveerd werden. “Moderne tarwe werd uitgevonden lang nadat deze organismen gingen slapen”, verklaart hij op Twitter.



Na een week was het kleine staaltje veranderd in een bubbelend goedje. Daarna kon hij het mengsel tot een echt deeg verwerken, met water en olie.

Today, after a week of feeding and careful culling, the sample was bubbly and ready to try baking with. All the grains used here are ancient, organic and milled fresh: barley and Einkorn and Kamut. Modern wheat was invented long after these organisms went to sleep. pic.twitter.com/8RBqxIbruH Seamus Blackley(@ SeamusBlackley) link

“Luchtig”

Een echte oven zoals bij de oude Egyptenaren kon Blackley niet in elkaar flansen, dus moest het brood in een reguliere oven. Maar dat maakte het resultaat niet minder indrukwekkend. Uiteindelijk blijkt het brood aan de buitenkant amper te onderscheiden van een modern (maar ambachtelijk) zuurdesembrood.



De smaak en het aroma waren wél buitengewoon. “Het is veel zoeter en rijker dan het zuurdesem dat we gewend zijn”, aldus Blackley. “De kruim is licht en luchtig, zeker voor een brood van 100 procent oude granen.”



“Ik ben emotioneel”, geeft de man toe. “Dit is zo ongelooflijk spannend en ik sta versteld dat het is gelukt.” In een latere update laat hij nog weten dat ook zijn vrouw fan is van het antieke brood, zeker met een laagje confituur.

The crumb is light and airy, especially for a 100% ancient grain loaf. The aroma and flavor are incredible. I’m emotional. It’s really different, and you can easily tell even if you’re not a bread nerd. This is incredibly exciting, and I’m so amazed that it worked. pic.twitter.com/qGRmi2Yg8Y Seamus Blackley(@ SeamusBlackley) link