Hitler en Lenin willen burgemeester worden in Peru

21 september 2018

17u45

De burgemeesterstrijd in Yungar in Peru gaat tussen kandidaten die vernoemd zijn naar historische figuren die niets ophadden met democratie. Bij de stembusgang van 7 oktober neemt Hitler Alba Sánchez het op tegen Lenin Vladimir Rodríguez Valverde.

Aan de Peruaanse radiozender RPP vertelt Hitler dat zijn vader hem naar de voormalige Duitse dictator had genoemd zonder dat hij op de hoogte was van de rol die hij in de wereldgeschiedenis heeft gespeeld. De kandidaat-burgemeester heeft overwogen zijn voornaam te veranderen, maar zag daar uiteindelijk van af, omdat hij zijn vader niet wilde kwetsen. Nu maakt hij handig gebruik van zijn naam met slogans als: "Ik ben de goede Hitler".

Hitler Alba Sánchez was tussen 2011 en 2014 al burgemeester van het district Yungar. Zijn tegenstander Lenin Vladimir Rodríguez Valverde is nieuw in de Peruaanse politiek. Volgens de ex-burgemeester is het allerminst toevallig dat de oppositie heeft gekozen voor een tegenkandidaat met die naam. Het in de Andes gelegen Yungar heeft ongeveer 3.000 inwoners.