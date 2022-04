“Hilarisch”: beelden tonen verbaasde politieman bij controle van zelfrijdende taxi

Amerikaan­se wint 10 miljoen dollar dankzij ongewilde duw aan automaat

Geluk zit soms verscholen in een heel klein hoekje. LaQuedra Edwards wilde voor 40 dollar (37 euro) krasbiljetten kopen aan een automaat in een supermarkt in Tarzana (Los Angeles). Een toevallige voorbijganger botste echter tegen haar, waardoor ze een lotje aantikte dat ze helemaal niet wilde. Dat onaangename voorval leverde haar uiteindelijk de jackpot van 10 miljoen dollar (9,1 miljoen euro) op.

