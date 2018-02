Highway to hell: satanisten adopteren snelweg in Arizona sam

01 februari 2018

Bron: Huffington Post 1 Bizar Satanisten zijn vriendelijke mensen, willen leden van de The Satanic Temple of Arizona bewijzen. En dat doen ze door een stuk snelweg te onderhouden. Want ja: "Ook satanisten haten zwerfvuil".

In de Verenigde Staten kunnen groeperingen een autostrade 'adopteren', waarna ze het afval erop opruimen. In ruil krijgt de snelweg een plakkaat met daarop de naam van de organisatie. Het kan gaan om een groep scouts, maar ook meer omstreden organisaties als neonazi's of de racistische Ku Klux Klan. En nu dus ook de Satanische Tempel van Arizona.

"Mensen hebben de perceptie dat de ene kant al de goede dingen doet, en de andere kant alleen de slechte dingen", legt medeoprichter Stu de Haan uit Tucson uit aan Amerikaanse media. Hij wilde zijn groepering eens op een positieve manier onder de aandacht brengen, waardoor de satanisten Interstate 10 bij Casa Grande onder hun vleugels namen.

De duivel

De organisatie werd twee jaar geleden opgericht. De Haan benadrukt dat de leden de duivel niet aanbidden, maar dat ze gewoon niet geloven in God. "Wat we hier eigenlijk laten zien, is dat satanisme een legitieme religie is, hoewel het non-theïstisch is. We demonstreren dat de mensen wel een gemeenschapsgevoel hebben en dat ze betrokken willen zijn."

De leden verschillen in leeftijd en demografie, en minstens een dozijn van hen daagde op voor de eerste opruimactie sinds de adoptie werd goedgekeurd in september. Ze gebruikten rieken om het afval op te spietsen, een vette knipoog naar de misvattingen over hen.

Misvattingen

"Veel van wat we te horen krijgen, is van wat in de jaren 80 en 90 de 'Satanische Paniek' werd genoemd, van de pot gerukte en gruwelijke mythes die nooit bewezen werden", zegt de Haan. Volgens hem wil de organisatie mensen gewoon laten weten dat ze bestaan, dat ze vriendelijk zijn en dat ze zwerfafval ook haten. Gevoel voor humor en drama hebben ze alleszins wel, zo blijkt uit hun video over het project.