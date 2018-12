Hiervoor bel je níet de hulpdiensten: Canadese noodcentrale geeft top 10 van meest bizarre oproepen vrij IB

28 december 2018

01u24

Bron: CTV News Canada 0 Bizar Ondanks de duidelijke instructies alleen het noodnummer te bellen wanneer levensgevaar dreigt, blijkt het voor sommige mensen toch onduidelijk in welke situaties ze best de hulpdiensten contacteren. Dat blijkt uit een bizarre top tien die een Canadese noodcentrale maakte met de meest gekke vragen waarvoor mensen het noodnummer belden.

Net zoals 112 bij ons is het noodnummer 911 in Canada enkel bedoeld voor situaties waarbij nood aan de man is en levens in gevaar zijn. Het is dus niet het juiste nummer om te bellen wanneer je ruitenwissers het niet meer doen (daarvoor bel je beter de garage of de wegenwacht) of om te vragen of de klok voor- of achteruit gezet moet worden in de lente (dat staat meestal ook in de krant of kan je op internet vinden).

Iemand anders haalde het blijkbaar in zijn hoofd om te klagen over het feit dat een fastfoodrestaurant niet 24 uur per dag open bleek te zijn zoals eerder geadverteerd werd, een ander belde om zijn gestolen jasje aan te geven – voor dat laatste gebruik je beter het lokale nummer van de politie.

Tijdverspilling

Het E-Comm callcenter in British Columbia is de grootste noodcentrale in de Canadese provincie en verwerkte dit jaar meer dan 1.45 miljoen oproepen. Hoewel de meeste mensen het noodnummer op een verantwoordelijke manier gebruiken, zaten er ook dit jaar toch veel ‘tijdsverspillers’ tussen: “Oproepen van de strekking zoals in deze top tien verspillen waardevolle tijd die anders naar mensen in nood of gevaar zou kunnen gaan”, zegt manager Jasmine Bradley.”Het noodnummer is er alleen om de politie, brandweer of ambulance op te roepen.”

De top 10 van redenen van de grootste noodcentrale in British Columbia om níet naar het noodnummer te bellen van 2018:

1. Om te klagen dat een fastfoodrestaurant niet 24 uur per dag open is, zoals geadverteerd;

2. Om te klagen over schoenen die niet worden teruggenomen door de winkel zonder de originele doos erbij;

3. Om te klagen dat de benzinepompassistent de verkeerde brandstof in je auto heeft gedaan;

4. Om te klagen dat een autoverhuurbedrijf je het verkeerde type auto heeft gegeven voor de reservering van een klant;

5. Om aan te geven dat een restaurant een waardebon niet accepteerde;

6. Om hulp te vragen bij het afzetten van de autolichten;

7. Om aan te geven dat de ruitenwissers van je auto het niet meer doen;

8. Om uit te vinden waar je auto naartoe gesleept is;

9. Om een verloren jas aan te geven;

10. Om te vragen of de klok voor- of achteruit gezet wordt in de lente.

