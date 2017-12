Hier ga je zonder kleren binnen. Dit zijn de eerste foto's van nudistenrestaurant in Parijs Karen Van Eyken

21u45

Bron: AFP, Daily Mail 0 AFP Bizar Het restaurant O'Naturel dat eind vorige maand in Parijs de deuren opende, mikt op een bijzondere doelgroep. Wie binnenkomt, moet zijn kleren bij de garderobe achterlaten. Hier zijn de eerste foto's van de Franse eetgelegenheid waar naakt een must is.

O'Naturel is het geesteskind van de tweeling Mike en Stephane Saada. Beide zakenmannen zijn nochtans zelfs geen nudisten maar spotten naar eigen zeggen wel het gat in de markt. "Enkel voor in de zomermaanden waren er recreatiemogelijkheden voor nudisten. We hopen hen het hele jaar door iets te kunnen bieden", aldus de broers.

AFP

De aankleding is bewust sober gehouden: witte muren en zwarte stoelen. Witte draperieën moeten inkijk van buitenaf verhinderen. Er wordt een bistrokeuken geserveerd.

Gasten moeten bij aankomst niet alleen hun kledij bij de garderobe achterlaten, maar ook hun draagbare telefoon afgeven zodat er niet stiekem foto's van andere gasten kunnen genomen worden.

AFP

Mannen moeten verplicht de uitgereikte pantoffels dragen, vrouwelijke bezoekers mogen desgewenst hun modieuze schoeisel aanhouden.

AFP

Nudisten zijn verheugd met de nieuwe aanwinst in de Franse hoofdstad. "We zitten in hartje Parijs en kunnen naakt op restaurant. Dat is surreëel", klinkt het.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP