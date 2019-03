Het schokkende moment waarop vrachtwagen botst en 18 kinderen op de weg tuimelen sam

In het Thaise Phattalung filmde een verkeerscamera op 9 februari een zware botsing tussen een kleine vrachtwagen en een auto. De vrachtwagen, die 18 tieners naar een muziekoptreden bracht, reed door het rode licht en botste met een auto. De kinderen, die allemaal in de laadbak zaten, tuimelden op de weg. Als bij wonder raakte niemand van hen ernstig gewond.

De vrachtwagen had een probleem met de remmen, zegt bestuurder Prawit Taweemueng (39). De autoriteiten geven de video vrij om te waarschuwen voor gevaarlijk rijgedrag.