Het pakkende verhaal van Belle (4) en de gouden ring die ze plots in Disney World toegestopt kreeg

Een vluchtige ontmoeting in Disney World: meer was er niet nodig om bijzonder heftige emoties op te wekken bij Kara en Kyle Geiselman. Hun dochter kreeg immers vanuit het niets een gouden ring met een diepe betekenis aangeboden. Het koppel uit Massachusetts wil nu graag opnieuw in contact komen met de schenkers.

Flashback naar 27 oktober: Kara en Kyle waren met hun vier kinderen de Hollywood Studios aan het bezoeken toen het hartverwarmende moment zich voordeed. Belle volgde haar vader toen die iets in de vuilbak ging werpen en botste in al haar enthousiasme bijna op een koppel. Kyle excuseerde zich bij hen omdat ze zo onvoorzichtig was.

De toevallige voorbijgangers hadden echter een verrassing in petto. Of Belle van goud hield, wilden ze weten. En of ze haar een cadeautje mochten geven?

De man haalde daarop een gouden Mickey Mouse-ring boven. “Het was exact een jaar geleden dat ze met hun ongeneeslijk zieke dochter naar Disney World gekomen waren”, vertelt Kara. “Dat was haar laatste wens. Ze hadden toen twee van die ringen gekocht. Eentje was voor hun dochter, de andere zouden ze geven aan een kind dat even schattig was als hun eigen meisje.”

Te verbouwereerd

Kyle was te verbouwereerd om te reageren, verder dan een welgemeende ‘dankjewel’ kwam hij niet. “Hoe hard moet het niet voor hen geweest zijn om daar terug te staan zonder hun dochter? Ik wilde graag meer van hen te weten komen, maar ik wilde het ook niet moeilijker maken dan het al was”, aldys Kyle.

Kara voelt zich vereerd dat ze net haar dochter eruit pikten. “Ik kreeg tranen in de ogen. Belle heeft ook al een hele lijdensweg achter de rug, maar dat konden zij natuurlijk niet weten.”

Het meisje was veel te vroeg geboren, na dertig weken al. “Toen ze vijf dagen oud was, twijfelden de dokters aan haar overlevingskansen. Uiteindelijk is ze meer dan vier maanden in het ziekenhuis moeten blijven. Gedurende de eerste achttien maanden overleefde ze op sondevoeding.”

Zelfstandig gegeten

Ook Kara en Kyle hadden een speciale reden om terug te keren naar Disney World. “Het was hier dat onze dochter voor de eerste keer zelfstandig begon te eten. Op het vliegtuig had ze geen zuurstofmasker meer nodig, dat was ook een primeur. Dat net zij nu die ring gekregen heeft, vind ik bijzonder ontroerend.”

Kara en Kyle hopen dat de rouwende ouders nog contact met hen zullen opnemen. “We willen hen graag persoonlijk duidelijk maken hoeveel belang we aan hun gebaar hechten. Maar als ze liever anoniem willen blijven, is dat voor ons ook goed natuurlijk. Het is een geschenk dat we sowieso eeuwig zullen koesteren.”