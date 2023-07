Het onwaarschijnlijke verhaal van Paul Little, die drie miljoen won met loterij maar die ei zo na verloor aan kassierster

Kijk hem eens glunderen, deze Paul Little. Hoe zou je zelf zijn, wanneer je een cheque van drie miljoen dollar (2,75 miljoen euro) krijgt overhandigd? Het is zijn winst van de Mega Millions-loterij, die hem ei zo na werd ontfutseld.

Little, een man uit het Amerikaanse Lakeville (Massachusetts), kocht het winnende lotje in januari in drankenhandel Savas Liquors. Hij vergat zijn ticket in de terminal, net wanneer zijn combinatie de grote pot won. Hij gebruikte bovendien een ‘Megaplier’-joker om de winst van een miljoen te verdrievoudigen.

Ruzie

Winkelmedewerkster Carly Nunes (23) kreeg het lotje in handen toen de volgende klant merkte dat hij twee ticketjes te veel had gekregen. Twee dagen later voerde Nunes’ collega Joseph Reddem (32) haar en haar vriend naar het hoofdkwartier van de staatsloterij in Dorchester, waar ze de winst probeerden te innen.

Medewerkers van de loterij kregen argwaan toen Nunes in de lobby ruzie kreeg met Reddem over het geld, en het ticketje gescheurd en verbrand bleek. Reddem wilde blijkbaar een groter deel van de drie miljoen, nadat Nunes hem eerder 200.000 dollar had beloofd. De medewerkers legden Nunes op de rooster en openden een onderzoek, dat uiteindelijk leidde tot een aanklacht tegen zowel Nunes als Reddem.

Echte winnaar

Bijna een maand later viel Littles frank dat hij zijn lotje was vergeten in de winkel. Toen onderzoekers de echte winnaar zochten, kwamen ze in februari uiteindelijk bij hem terecht dankzij de bewakingsbeelden van het verkooppunt. Afgelopen vrijdag kreeg hij dan eindelijk zijn geld in handen.

De man, die werkt als mecanicien aan bootmotoren, zegt dat hij voorlopig aan de slag blijft. “Mijn eerste gedacht is dat er heel wat dingen zijn die ik ga kunnen doen, die ik eerst niet kon”, stelt hij nuchter. “Ik hoop dat ik dit geld niet alleen kan gebruiken voor mijn familie, maar ook om andere mensen te helpen. Een van de eerste dingen die ik ga doen is mijn huis afbetalen.” De kassierster die zijn ticket probeerde te innen, wenst hij “het beste”.

