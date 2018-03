Het ontroerende verhaal van Ryan: dakloos en broodmager, maar geboren pianovirtuoos TTR

08 maart 2018

11u54

Bron: CNN 1 Bizar Meer dan dertig jaar lang zwierf de dakloze Ryan Arcand door de straten van de Canadese stad Edmonton. Hoewel niemand hem ooit muziek leerde spelen, was de man een geboren pianovirtuoos. Ryan, die probeerde te overleven op straat, stierf uiteindelijk op 46-jarige leeftijd. Zijn verhaal laat niemand onberoerd.

Het geluid van voorbijrazende auto's en schreeuwende mensen. Dat hoorde de dakloze Ryan Arcand dagelijks. Het enige moment waarop hij even aan de drukte van de stad kon ontspannen was achter de piano. De dakloze man werd een hit op het internet toen een voorbijganger aan hem vroeg of hij een stukje wilde spelen op een piano, die het stadsbestuur op straat had geplaatst. Toen Ryan de toetsen van het instrument beroerde, gebeurde er iets magisch.

De voorbijganger bleef met ingehouden adem luisteren en werd zo geraakt door wat Ryan aan de piano presteerde dat hij zijn optreden filmde en op Youtube plaatste. Het virtuoze pianospel van Ryan ging viraal op het internet, waar het intussen al meer dan elf miljoen keer werd bekeken. (Lees verder onder de video.)

Doordat zijn ouders niet voor hem konden zorgen, belandde Ryan op 4-jarige leeftijd in een instelling waar hij zijn passie voor muziek ontdekte. In de kelder stond een piano, helemaal bedekt onder het stof, die hem fascineerde. Het was overduidelijk liefde op het eerste gezicht. "Het leek alsof we voor elkaar gemaakt waren en dus begon ik te spelen", vertelde hij eerder tijdens een interview. Zonder dat hij ook maar een muzieknoot kon lezen, speelde hij soundtracks van films of televisieseries perfect na. Niet veel later begon hij ook zelf muziek te componeren.

Op 13-jarige leeftijd ging het echter helemaal mis. Ryan liep toen weg uit de instelling en werd dakloos. Zonder enig doel, dwaalde hij gedurende dertig jaar door de straten van Canada. Ryan ontmoette andere daklozen en raakte verslaafd aan alcohol. Maar zijn allergrootste liefde? Dat was nog steeds muziek. Zo ging hij meermaals per dag naar een kerk in het midden van het stadscentrum, waar hij uren achter de piano zat te spelen.

Hoewel muziek een troost betekende voor de dakloze man, takelde hij door de jaren heen verder af. Uiteindelijk stierf hij op 46-jarige leeftijd eenzaam op straat. "Op sommige momenten had hij nog hoop, maar hij vond zijn situatie uitzichtloos. Zijn alcoholverslaving werd zijn dood", vertelde de priester van de kerk waar Ryan regelmatig langskwam. Zijn begrafenis zal volgende week plaatsvinden.