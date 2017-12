Het ongelooflijke verhaal van Solange, een 95-jarige balletlerares met Belgische roots sam

Als je ze ziet bewegen of spreken, zou je het niet zeggen. Maar Solange Binda Maclean is al 95 jaar oud. De kranige vrouw werd geboren in China, waar haar Belgische vader werkte als ingenieur. Als kind baadde ze in luxe, compleet met danslessen van een gerenommeerde Russische ballerina. Aan dat alles kwam abrupt een einde tijdens WOII, toen ze maar liefst 3,5 jaar opgesloten zat in een concentratiekamp. Solange overleefde, waarna ze huwde met een Amerikaanse soldaat en in Washington DC ging wonen. In 1950 begon ze dansles te geven, iets wat ze 67 jaar later nog altijd met veel goesting doet!

