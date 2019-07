Zwitserse straaljagers geven show boven verkeerde stad Redactie

09 juli 2019

10u02

Bron: AD.nl 3 Het leukste van het web Inwoners van de Zwitserse stad Langenbruck kwamen afgelopen weekend bedrogen uit. Er was hen een luchtshow van Zwitserse straaljagers beloofd, maar die vlogen per ongeluk over de verkeerde stad.

De Patrouille Suisse zou in formatie laag over Langenbruck vliegen ter ere van de honderdste sterfdag van Oskar Bider, een Zwitserse luchtvaartpionier. Maar de straaljagers vlogen in plaats daarvan over Mümliswil, een plaats zo'n 450 kilometer ten westen van Langenbruck. Daar was op dat moment een jodelfestival aan de gang.



De leider van de formatie straaljagers zag de tenten van het jodelfestival aan voor feestelijkheden ter ere van de overleden pionier en voerde ter plekke de luchtshow uit, tot grote verbazing van de inwoners van Mümliswil.

Geen navigatie

De aanvoerder van de Zwitserse luchtmacht heeft zijn excuses aangeboden voor het incident. De minister van Defensie legde gisteren uit dat de straaljagerpiloten de formatie niet hadden geoefend en afgeleid waren door een onbevoegde helikopter in het vlieggebied. Ook lichtte hij toe dat de rood met witte straaljagers geen navigatiesysteem aan boord hebben.

Meer over Langenbruck

human interest