Zwarte pompbediende helpt jongedame met simpel gebaar uit de nood, nu is hij 30.000 euro rijker Sven Van Malderen

10 juni 2019

19u59

Bron: Buzzfeed 0 Het leukste van het web Naastenliefde, het bestaat nog: in Kaapstad heeft een zwarte pompbediende zijn groot hart getoond door een vrouwelijke accountmanager uit de nood te helpen. Monet van Deventer wilde haar wagen laten voltanken, maar kwam tot de constatatie dat ze haar geld en bankkaarten thuis vergeten was. Omdat ze net een gevaarlijke buurt moest passeren, besloot Nkosikho Mbele de 100 Zuid-Afrikaanse Rand (6 euro) uit eigen zak te betalen.

De blanke jongedame was zo ontroerd door zijn gebaar dat ze geld begon in te zamelen voor haar reddende engel. De teller stopte op bijna 30.000 euro, een bedrag waar Mbele anders acht jaar had voor moeten werken.

“Ik heb niets bijzonders gedaan, enkel gehandeld vanuit het hart. Voor mij is er geen verschil tussen blank en zwart. We zijn allemaal mensen en ik draag graag mijn steentje bij om de samenleving te verbinden”, aldus Mbele.

“Te gevaarlijk op N2"

Deventer keerde later terug naar het tankstation om haar schuld -de 100 Zuid-Afrikaanse Rand- persoonlijk terug te betalen. “Ik stopte aan het tankstation van Shell, maar vond mijn handtas niet. Al mijn geld en bankkaarten lagen nog thuis. Ik wilde het risico nemen om met het restje benzine toch nog thuis te geraken, maar Mbele wilde daar niet van weten. ‘Op de N2 is dat te gevaarlijk’, oordeelde hij.”

“Toen hij zijn eigen portefeulle bovenhaalde, vond ik dat een ongelooflijke geste. Ik wilde iets voor hem terugdoen, vandaar dat ik een crowdfundpagina voor hem gestart ben. De steun van zowel blanke als zwarte Zuid-Afrikanen was overweldigend. Intussen moest de actie zelfs stopgezet worden, Nkosikho vond dat hij te veel kreeg.”

Nieuw huis en onderwijs voor kinderen

Mbele vreesde daarnaast ook wel voor zijn eigen veiligheid, nu hij plots zo rijk geworden was. Hij vroeg daarom aan de site BackaBuddy om hem niet cash uit te betalen. Het geld wil hij onder meer gebruiken om een huis te kopen, rekeningen te betalen en zijn kinderen naar school te laten gaan.

“Ze had geen geld meer om haar tocht op een veilige manier verder te zetten”, doet Mbele het verhaal. “Ik weet hoe gevaarlijk die N2 kan zijn. Mijn geloof in God fluisterde mij in dat ik haar moest helpen. Ik was gewoon blij dat ze zonder zorgen verder kon rijden. Wie had ooit gedacht dat mijn leven hierdoor zo’n drastische wending zou nemen?”

Goed doel

Als toemaatje deed zijn werkgever Shell er nog eens 30.000 euro bovenop, dat bedrag mag Mbele zelf aan een goed doel toewijzen. “Daarmee wil ik vooral jonge mensen helpen, ik wil voor hen het verschil maken. De grote Shell-baas belde mij hoogstpersoonlijk op om mij te feliciteren. Als dank mag ik nu ook een Shell-conferentie in Zanzibar bijwonen, daar maak ik kans op de prijs voor beste werknemer.”

“Wat me nu overkomt, is ongelooflijk. In mijn wijk word ik continu tegengehouden om selfies te nemen, ik lijk wel een beroemdheid.”

Zonder benzine vallen houdt in Zuid-Afrika wel degelijk risico’s in. Vorige maand werd het jonge koppel Johanco Fleischman (19) en Jessica Khun (23) nog doodgeschoten toen ze gestrand waren op een snelwegbrug in Johannesburg.