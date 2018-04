Zwangere Britse sms't boos vader van haar baby, of dat dénkt ze toch jv

12 april 2018

07u48

De zwangere Abbie wou Aidan, de vermeende vader van haar baby, voor zijn verantwoordelijkheden stellen en sms'te hem in een boze bui. Maar haar bericht kwam terecht bij Sophie Watch uit Swindon, die niks met Abbie te maken heeft. Al wou die laatste dat niet zomaar aannemen.

"Hey, Abbie hier. Ik ben eigenlijk zwanger en jij bent de enige met wie ik de laatste maanden geslapen heb, dus het kind is van jou. Bel of sms me zodat we dit kunnen bespreken." Dat bericht stuurde Abbie naar Aidan, of dat dácht ze toch. In werkelijkheid sms'te Abbie iemand die ze helemaal niet kende, Sophie Watch. Die zette de conversatie vervolgens laconiek op sociale media: "Aidan, Abbie is zwanger".

Sophie deed haar best om de situatie recht te zetten. "Sorry, je hebt het verkeerde nummer", sms'te ze naar Abbie. Maar daar nam die geen vrede mee: "Fuck off, jij loopt altijd weg van je verantwoordelijkheden. Aidan, dit is ernstig." Met een selfie probeerde Sophie Watch Abbie ervan te overtuigen dat ze niet Aidan was. "Oh maar, je bent zijn vriendinnetje", antwoordde Abbie. "Hahaha, wow. Vertel je eikel van een vriend maar dat ik hem hierover moet spreken. Je bent een sul, hij heeft je bedrogen."

Niet iedereen gelooft dat het sms-gesprek écht is, maar dat vindt Sophie Watch "hilarisch". Dat een en ander fake zou zijn, leiden internetgebruikers af uit het feit dat Watch zich op haar foto onherkenbaar maakte op Twitter. "Ik was nog maar net wakker, ik ga zo vroeg in de ochtend geen foto van mijn gezicht posten", zei Watch daarover aan UniLad. Ze voegde eraan toe dat ze al een paar jaar constant persoonlijke dingen op Twitter smijt.

"In de reacties werden vaak mannen getagd met de naam Aidan", aldus nog Watch. "En kerels die Aidan heten, lieten weten: 'Ik zweer dat ik het niet ben'".