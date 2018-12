Zwaan overleeft oversteek razend drukke snelweg: “Klein kerstwonder” Leon van Wijk

20 december 2018

18u29

Een zwaan heeft vanmiddag ternauwernood een oversteek van de zeer drukke snelweg A73 in Nederlands-Limburg overleefd. Meerdere auto's reden de vogel bijna aan, maar het dier bereikte toch ogenschijnlijk ongeschonden de overkant.

Medewerkers van de overheidsinstantie Rijkswaterstaat keken met samengeknepen billen toe. “Deze maffe zwaan draagt een engeltje op zijn schouder’’, luidde de tweet in de officiële account. Op een gif-afbeelding bij de berichtje is te zien hoe de zwaan zo’n vier keer bijna wordt aangereden, maar toch de overkant van de weg bereikt.



Volgens Rijkswaterstaat maakten meerdere automobilisten ‘levensgevaarlijke’ uitwijkbewegingen en is het erg bijzonder dat het goed is afgelopen. “Een klein kerstwonder”, aldus de organisatie.



Het agentschap twittert vaker over incidenten met zwanen. Afgelopen oktober was nog te zien hoe de politie een rijstrook van de A10-snelweg bij Amsterdam afsloot om een zwaan veilig van het asfalt te begeleiden. Een greep uit de zwaanzaken:

Dat stond niet in de vacature, maar zo zie je: politieagent, van alle markten thuis. De linkerrijstrook is even dicht op #A10. #zwaanbewaking pic.twitter.com/o3z4W7NHht Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

Deze zwaan heeft een goed gesprek met de weginspecteur op de #N325 bij Kronenburg richting Nijmegen. Verkeer heeft hierdoor wel vertraging. De dierenambulance is onderweg om te helpen. pic.twitter.com/WdpkCqnR4r Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

Broedende zwanen moet je de ruimte geven. Op de #A9 naar de #A1 is de wisselbaan nog even dicht. #zwaan pic.twitter.com/yk31cljhWC Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

Nagelbijtend zien wij hoe deze zwaan gered wordt. Heel nobel, ook heel gevaarlijk. #donttrythisathome #seriously pic.twitter.com/pfY96jVGIv Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link