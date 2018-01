Zwaan met gebroken hart vindt liefde terug na barre tocht van 4.000 kilometer Renske Baars

23 januari 2018

12u20 0 Het leukste van het web Een zwaan die zes weken geleden met een gebroken hart terug naar Groot-Brittannië vloog, kan zijn geluk niet op: hij heeft gisteren zijn partner, moeder van zijn 29 zwanenjongen, weer teruggevonden.

De twee vlogen elkaar bijna in de vleugels toen ze elkaar na zes lange weken weer zagen. Zwanenkoppel Croupier (26) en zijn even oude Dealer waren elkaar tijdens een lange vliegtocht van ruim 4.000 kilometer tot groot verdriet uit het oog verloren. Maar gisteren kwam het vermoeide vrouwtje alsnog thuis. De twee zwommen direct naar elkaar toe en zijn niet meer bij elkaar weg te slaan.



Dierenexperts die het paartje al jaren volgen, maakten zich de afgelopen weken grote zorgen over de eenzame Croupier die zonder de liefde van zijn leven solo door het natuurgebied van Slimbridge Wildfowl and Wetlands Trust doolde. De watervogels zijn al negentien jaar samen en horen bij een groep zwanen die al decennia samen optrekken.



Het angstige vermoeden leefde dat Dealer was neergeschoten of vergiftigd op haar reis terug uit Rusland. Het zou niet voor het eerst zijn: Het aantal Bewick zwanen - een kleiner soort zwaan - daalt al jaren omdat er op de dieren gejaagd wordt en hun natuurlijke habitat steeds kleiner wordt.

Jonkies

Zwanenexpert Julia Newth is verheugd: "Gedurende de negentien jaar dat deze twee samen leefden, hebben ze maar liefst 29 jonkies ter wereld gebracht en laten opgroeien." En dat is een opmerkelijk hoog aantal. De zwanensoort broedt jaarlijks gemiddeld vijf eieren in het arctische gebied, maar meestal halen maar twee kuikens de eindstreep. Die vliegen mee naar West-Europa om te overwinteren.



"De zwanenjongen leren tijdens die lange reis de complete route door hun ouders te volgen en vaak zien we nieuwe generaties van dezelfde familie op ons zwanenmeer in Glousterchire", aldus Newth. "Er zijn niet veel gezinnen waar loyaliteit en liefde zo wordt tentoongespreid als bij deze zwanen. We hopen dat ze nog vaak terugkomen."



De grootouders van Croupier, Nijinsky en Caroline, waren de eerste uit de familielijn die gevolgd werden door natuurbeheerders. Hun bloedlijn wordt liefkozend de 'Gokkers Dynastie' genoemd.