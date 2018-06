Zou jij over deze wiebelende hangbrug durven rijden? sam

29 juni 2018

13u44

Bron: KameraOne

Je moet beschikken over stalen zenuwen om deze hangbrug over te steken met de wagen. En geen last hebben van zeeziekte! Het bouwwerk is de enige brug die in het Pakistaanse Skardu de Sailingvallei verbindt met de rest van het district.

