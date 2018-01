Zou jij dit durven? Zoef met 80 km/u mee aan de langste en snelste stedelijke zipline ter wereld

sam

11u52

Bron: KameraOne 0

In Dubai hebben ze graag de grootste. En met de XLine Dubai Marina is dat niet anders. Vanop een 170 hoog gebouw zoef je met 80 kilometer per uur aan een kabel, waarna je 950 meter verder landt in de haven. De attractie is de grootste stedelijke zipline ter wereld.

rv