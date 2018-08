Zou jij dit durven? Kajakkers suizen met rotvaart enorme waterval af sam

22 augustus 2018

22u11

Bron: KameraOne 0

Dit is nog wel even iets anders dan een glijbaan in een waterpretpark: twee kajakkers varen met een hoge snelheid een kunstmatige waterval af in de Verenigde Staten. Eerst beleef je de afdaling mee via een helmcamera, daarna zie je de andere kajakker afdalen van onderaan de helling. Op de beelden is goed te zien hoe de klap bij hun aankomst de waaghalzen een flink stuk de lucht in katapulteert en hen ondersteboven doet landen. De stunt dateert van 6 augustus, maar verder is over de beelden niets gekend.

Bekijk ook: