Zot zijn doet geen zeer: jongeman 'surft' in zwemshort op dik pak sneeuw

12u20

Als er een sneeuwstorm zit aan te komen, wat doe je dan? Juist ja, je zwemshort aantrekken en surfen op de sneeuw. Dat is toch wat deze jongeman uit Pennsylvania gisteren heeft gedaan. "De sneeuw was te diep voor de slee. En ook met mijn snowboard kwam ik vast te zitten. Maar met mijn skimboard lukte het wel om over de sneeuw te glijden", aldus de tiener. Hij had eerst wel warme kleren aan, maar na al dat surfen brak het zweet hem uit. De jongeman ruilde zijn winterkleren dan maar voor een zomeroutfit.

