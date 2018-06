Zoontje begroet moeder die week op zakenreis geweest is op vliegveld met groot bord: “Welkom terug uit de gevangenis, mama!” IB

15 juni 2018

07u02

Een moeder die na een weekje terugkwam van een zakenreis, werd door haar zoontje op een bijzondere manier welkom geheten op het vliegveld. Het onschuldig lachende kind droeg namelijk een groot bord waar met koeienletters op geschreven stond: 'welkom thuis uit de gevangenis, mama'.

Met het schaamrood op de kaken, begroette Barbara Nielsen uit Oklahoma die een weekje in Arkansas was geweest voor het werk, haar familie. Gelukkig kon de vrouw er wel om lachen en wist ze ook precies wie er achter de actie zat, aangezien zoontje Daimen nog veel te klein is om zo (netjes) te schrijven.

“Brandon is een lolbroek, hahaha”, schreef ze bij een foto die ze op sociale media plaatste. “Dit is het bord dat Daimen omhoog hield toen ik van het vliegtuig stapte.” Het berichtje werd door een vriendin van de vrouw gedeeld. “Een vriendin van me gaat een week op zakenreis en bij thuiskomt heeft haar man dit bord gemaakt dat hij hun zoontje omhoog laat houden. Ik stikte bijna van het lachen!”

Het grappige berichtje werd vervolgens snel opgepikt op sociale mediakanalen, waar het al meer dan honderddertigduizend keer gedeeld is.