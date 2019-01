Zonder broek de metro op: de No Pants Subway Ride in 50 amusante foto’s Sven Van Malderen

14 januari 2019

09u39

Bron: Washington Post 0 Het leukste van het web Blote benen op de metro in de winter? Welkom op de No Pants Subway Ride. Voor de achttiende keer werd het prettig gestoorde evenement inmiddels al georganiseerd, en dat in tientallen steden. De deelnemers doen alsof reizen zonder broek de normaalste zaak van de wereld is, met de nodige verwonderde blikken tot gevolg.

De aparte traditie begon in 2001: zeven kerels van een comedygroep uit New York deden alsof ze elkaar niet kenden en namen in hun onderbroek de metro. Sindsdien springen steeds meer grapjassen op de trein: geschat wordt dat tegenwoordig zeker 9.000 mensen in 25 landen hun beste beentje voorzetten.

In Londen waren zussen Tessa en Matilda Deterding van de partij. “We hadden er iets over gelezen en vonden het een hilarisch idee”, aldus die eerste. “Het is een leuke bedoening, we toveren een glimlach op ieders gezicht.”

“Je moet wel opletten welke onderbroek je aantrekt”, vult Matilda aan. “Ik heb natuurlijk een ondoorzichtig exemplaar uitgekozen. Het is niet de bedoeling om té veel de show te stelen.”

De organisatoren riepen op om strings en ander pikant materiaal achterwege te laten. “Er is geen specifiek doel aan verbonden, we willen ons gewoon wat amuseren”, besluit verantwoordelijke Farhan Rasheed.

Ook in onder meer Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen, Lissabon, München, Praag, Los Angeles en San Francisco werden argeloze voorbijgangers getrakteerd op een streepje bloot.