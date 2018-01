Zoeken maar! Snoepmaker Cadbury stopt prijzen in 400 witte paaseitjes David Van der Heeden

10u59 0 EPA De paaseieren van Cadbury zijn er dit jaar ook in een witte variant, die ook nog eens kans biedt op 2.000 Britse ponden. Het leukste van het web De van oudsher Britse snoepfabrikant Cadbury brengt zoetekauwen in vervoering met een bijzondere paasactie: c hocolade eitjes met financiële vulling. Hoewel het nog lang geen Pasen is, is de jacht op de kostbare paaseieren al begonnen.

Cadbury, dat sinds de overname door het Amerikaanse Kraft in 2010 wat aan populariteit heeft ingeboet, probeert met het opmerkelijke idee zijn doffe blazoen wat op te poetsen. Qua inspiratie heeft de chocolatier uit Birmingham duidelijk geput uit Roald Dahls verhaal 'Sjakie en de Chocoladefabriek'.



Alleen stopt Cadbury geen gouden kaartjes in zijn populaire Easter Creme Egg, een met witte en gele fondant gevuld chocolade-eitje, maar produceert 350 à 400 witte varianten van de paastractatie. Wie er een vindt, mag niet op bezoek in de chocoladefabriek zoals Sjakie, maar wint 100 Engelse pond. Zo'n 110 euro.



De witte eitjes zijn in dezelfde folie gehuld als hun soortgenoten van melkchocolade, wat de zoektocht schier onmogelijk maakt. De actie loopt tot eerste paasdag, dat dit jaar op 1 april valt. Als het om een flauwe grap zou gaan, dan is Cadbury er wel heel vroeg bij.

Krenterig

De zoetwarenfabrikant wordt sinds de overname door het Amerikaanse Kraft Foods beschuldigd van krenterigheid. Boze tongen beweren dat Cadbury in 2015 heimelijk het recept van de geliefde paaseieren heeft aangepast, wat ze goedkoper maar ook minder lekker maakt. Slecht nieuws voor de versnapering die al sinds 1971 te koop is.



Vorig jaar deed Cadbury nog een aanpassing die niet bij iedereen in de smaak viel. Net als de Nederlandse winkelketen Hema, die paaseieren verstopeieren ging noemen, veranderde Cadbury de naam van zijn Britse nationale eierzoektocht 'Easter Egg Trail' in 'Great British Egg Hunt'. Cadbury vond dat het snoepgoed bij mensen van alle geloven moest passen.



De aartsbisschop van York deed een duit in het zakje, en stelde dat Cadbury op het graf van zijn gelovige oprichter, John Cadbury, zou spugen. Premier May noemde de naamswijziging 'totaal onzinnig' en woordvoerders van de Joodse en Sikhgemeenschap in het Verenigd Koninkrijk lieten weten totaal geen moeite met de benaming paasei te hebben.

2000 pond extra

Om het gulle karakter van hun stunt te benadrukken, heeft de chocolademaker naast de 100 pond die elk wit ei waard is nog een extra element ingebouwd. Wie een op het wikkel gedrukt telefoonnummer belt, maakt kans op nog meer geld. Eén van de eieren is goed voor 2.000 pond. Drieëndertig andere 1.000.



De jacht is overigens al geopend, want de eieren liggen sinds 1 januari in de Britse en Amerikaanse winkels. Niet getreurd! Easter Cream Eggs zijn ook in ons land te koop, veelal via online winkels. Wie mee wil zoeken, is per eitje van 40 gram zo'n 80 cent tot een euro kwijt. Vind je niets, dan heb je net als Sjakie "altijd de chocolade nog".