Zo ziet geluk eruit: vermist hondje na twee maanden gevonden, 600 km van huis

21 september 2018

12u16

Bron: KameraOne, KCBS 0 Het leukste van het web Een gezin uit Californië is herenigd met Pumpkin, een chihuahua die twee maanden geleden plots spoorloos bleek. Het hondje uit Pasadena dook op in Phoenix, zo'n 600 kilometer verderop in Arizona.

Pumpkin was niet gechipt, dus baasje Debra Niska en haar gezin hadden niet veel hoop dat ze hun oogappel nog zouden weerzien. Ze lieten echter de moed niet zakken en startten een zoekactie. "Het kostte een hoop werk en communicatie met veel verschillende hulpverleners, en veel vrienden die het deelden op sociale media, tot we haar eindelijk konden opsporen", vertelt Niska aan KCBS.

Op een of andere manier was Pumpkin terechtgekomen bij een asiel in Arizona, waarna het hondje op het vliegtuig werd gezet naar Los Angeles. De dolblije baasjes stonden daar te wachten met een bordje 'Punky is terug, we zijn weer compleet!'. Het weerzien was voor beide partijen bijzonder hartelijk.

