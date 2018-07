Zo herkenbaar: cartoonist toont op hilarische manier hoe kinderen leven van man compleet veranderen KVDS

16 juli 2018

10u29

Een Amerikaanse cartoonist heeft naar aanleiding van Vaderdag een reeks tekeningen gemaakt die treffend weergeven hoe kinderen het leven van een man compleet op zijn kop zetten.

Weng Chen raakte bekend met haar cartoons over het ouderschap. Ze woont in Seattle met haar man James en twee kinderen van 3 en 5 jaar. In een nieuwe reeks toont ze nu welke impact het vaderschap had op het leven van haar echtgenoot. Van zijn slaap en zijn weekendplannen tot de manier waarop hij zich kleedt.

Volgens Weng vindt haar man de tekeningen hilarisch. “Hij was vooral blij dat ik er hem niet te slecht liet uitkomen”, vertelt ze in een interview met HuffPost. “Ik ben er namelijk voor bekend dat ik lach met mezelf en met mijn kinderen in mijn cartoons.”





Op sociale media doen de cartoons het ook goed. “Er zijn twee soorten reacties”, aldus Weng. “Sommigen zeggen dat ze het vaderschap er niet echt aantrekkelijk doen uitzien, anderen vinden ze dan weer geweldig en accuraat.”

