Zo doe je de 'invisible box challenge', de nieuwste internetrage

12u39

Bron: Twitter, BBC, Youtube 1 rv De invisible box challenge verovert het internet. Het leukste van het web Vergeet de bottle flip, de mannequin of de ice bucket challenge. Het internet heeft ons voorzien van een nieuwe uitdaging. De ‘invisible box challenge’ - oftewel: stap eens over een onzichtbare doos - is de nieuwste online rage.

De uitdaging circuleert al van 2014, maar het is de Amerikaanse cheerleader Ariel Olivar uit Texas die de challenge viraal laat gaan met haar eigen succesvolle poging. Olivar doet het er erg makkelijk uitzien, anderen slagen er minder goed in.

Olivar heeft ondertussen al in verschillende televisiestudio’s in de VS mogen uitleggen hoe je de challenge uitvoert. "Je moet eerst tonen dat er écht geen doos staat. Kies een hoogte en zet je ene voet op die plaats”, legt Olivar uit in de Today Show. "De truc is om met je andere been hoger te gaan dan met het been dat op de doos staat."

Ga je de uitdaging aan? Stuur ons zeker je beelden naar video@hln.be.