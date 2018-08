Ziet uw gazon nog geel? Deze Fransman komt het groen verven mvdb

Door de recente regenbuitjes en de lagere temperaturen behoort het verschroeide gele gras op menig Belgisch gazon stilaan - traag maar zeker - tot het verleden. Indien het tot een nieuwe droogte komt en gele grassprieten u slapeloze nachten bezorgen, kan u misschien een beroep doen op Justin Fahrner.

De Fransman ontwikkelde een naar eigen zeggen honderd procent ecologische verf op basis van water, hars en pigmenten waarmee hij de verdorde grasperken fris groen kleurt. De man kwam op het idee toen hij jaren geleden nieuwsberichten zag over aanhoudende droogte in Californië. Ook daar spoten sommigen groene, afbreekbare verf op hun geliefd gazon.



De man gaat er prat op dat zijn Green Grass Water-verf bijna alles doorstaat. "Na twee uur is de verf droog. Kinderen kunnen vanaf dan probleemloos op het overschilderde gras spelen", verklaarde hij aan nieuwssite France Bleu. Na een flinke regenbui verdwijnt de verf en krijgt het gazon zijn oorspronkelijke kleur terug.



Bij verdorde cederstruiken werkt de verf aanzienlijk langer, claimt hij. De noordoostelijke regio Elzas waar de man woont, heeft net zoals de rest van Europa er kurkdroge maanden opzitten. Zijn orderboek voor de komende weken zit nog goed vol.



Een klant liet aan de nieuwssite optekenen dat hij alvast erg tevreden is over het resultaat. Zijn gele haag schreeuwt om water, maar ziet er wel gezond groen uit. "Vrienden die bij me op bezoek kwamen, wezen me op wat verfresten op takjes. Ze waren erg verbaasd toen ik hen uitlegde vanwaar die vandaan kwamen".

Gazonschilder Fahrner zegt dat uitbaters van golfterreinen in het zuiden van Frankrijk hem de afgelopen weken meermaals hebben gecontacteerd om ook bij hen langs te gaan.