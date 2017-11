Zie jij wie de moeder is en wie de dochters zijn? Instagram kan er maar niet bij Koen Van De Sype

Bron: The Independent, The Sun 0 Instagram Kan jij de moeder van haar dochters onderscheiden? Het leukste van het web Een 40-jarige moeder die op Instagram enkele foto’s deelde van zichzelf en haar twee dochters, is sinds kort een internetfenomeen. Omdat niemand haar kan onderscheiden van haar kinderen. Iedereen denkt dat Kienya Booker uit het Canadese Nova Scotia een zus is van K’Lienya (18) en Kolieya (16).

“Waar is de bron van de eeuwige jeugd die je hebt ontdekt?” en “Ze is niet hun moeder, ze is hun zus”: het zijn maar enkele van de commentaren die Kienya – die ook nog een zoon van 4 heeft – al kreeg. Kan jij haar eruit halen op de onderstaande foto’s? (lees hieronder verder)

Alles begon toen ze een collage deelde van zichzelf en haar kinderen toen ze nog klein waren en die naast een foto van nu zette. Kienya – die haarstyliste is en 84.000 volgers heeft op Instagram – kreeg meteen de reactie dat het leek of ze geen jaar ouder was geworden in al die tijd. “Je ziet er nog beter uit dan vroeger”, kwam er zelfs als commentaar. (lees hieronder verder)

Instagram Een beeld van 12 of 13 jaar geleden.

“De bovenste foto is van 12 of 13 jaar geleden”, vertelde ze zelf aan Yahoo Lifestyle. Ze gaf ook toe dat ze een beetje ondersteboven was van alle aandacht, maar dat ze genoot ze van de positieve feedback.

Instagram Kienya staat rechts op de foto, net als hieronder en op de meeste foto's hierboven (met uitzondering van de bovenste en het oude beeld, daar staat ze in het midden).

