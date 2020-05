Zelfs Playmobil verkoopt mondmaskers AW

02 mei 2020

10u07

Bron: Playmobil 20 Het leukste van het web Nu de wereld zich hult in mondmaskers lijkt iedereen op de markt te springen. Zelfs speelgoedproducent Playmobil verkoopt nu neus- en mondmaskers in vier verschillende kleuren.

“Let op, geen speelgoed”, staat er te lezen bij de omschrijving op de website van Playmobil. Op de bijhorende foto een grijs, blauw, oranje of zwart plastieken mondmasker. Die mondmaskers kunnen gereinigd en hergebruikt worden. Wat vervangen moet worden, is de filter.

De maskers kosten 4,99 euro waarvan 1 euro naar het Rode Kruis gaat. “De vraag naar onze PLAYMOBIL neus- en mondmaskers is erg groot, waar we erg blij mee zijn. We werken er hard aan om meer maskers te produceren om aan de hoge vraag te voldoen. Alle bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt, maar we vragen om jullie geduld”, schrijft de speelgoedfabrikant nog op de website.

Voorlopig zijn er vier kleuren beschikbaar en hebben de maskers drie maatjes: maatje S (10,5 x 10,5 cm (HxB)), maatje M (11,5 x 11,5 cm (HxB)) en maatje L (12,5 x 12,5 cm (HxB)).