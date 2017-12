Ze werden allemaal zwanger op hun 17de en daardoor is Janet op haar 73ste betovergrootmoeder Koen Van De Sype

Bron: The Sun 0 Twitter Alle dames op een rij: overgrootmoeder Denise Woodgate (54), moeder Ellie Woodgate (18) met baby Nellie, betovergrootmoeder Janet Marks (73) en grootmoeder Kelly Hammett (36). Het leukste van het web Een Britse familie heeft na vijftien jaar voor de tweede keer een vijfgeslacht in haar rangen. Opmerkelijk: betovergrootmoeder Janet Marks is amper 73 jaar.

Het vijfgeslacht ontstond met de geboorte van Nellie in juli van dit jaar. Mama Ellie Woodgate was 18 jaar en dat was ook het geval toen grootmoeder Kelly Hammett (36), overgrootmoeder Denise Woodgate (54) en betovergrootmoeder Janet Marks (73) bevielen.

De eerste keer dat de familie een vijfgeslacht mocht vieren was in 1999, toen Ellie geboren werd. Om het bijzondere moment te gedenken, werd een foto gemaakt met de toenmalige stammoeder May. Zij overleed in 2003 op 89-jarige leeftijd. Om de nieuwste aanwinst van de familie in de kijker te zetten, besloten de dames de foto over te doen. Iedereen schoof wel een plaatsje op in de rangschikking. Ze deden hun verhaal in de Britse krant The Sun. (lees hieronder verder)

RV Deze foto werd genomen in 1999, bij de geboorte van Ellie. Links haar mama Kelly, bovenaan haar oma Janet, rechts mama Denise en onderaan stammoeder May.

Mama Ellie is kok, maar nu met bevallingsverlof. “Mijn familie schrok toen ik vertelde dat ik zwanger was”, vertelt ze. “Het was niet gepland, maar ze waren blij voor me en hebben me enorm gesteund. Te meer omdat ik niet meer samen ben met de vader van Nellie en ze op drie weken al een operatie moest ondergaan. Er zat een kronkel in de verbinding tussen haar maag en haar darmen en daardoor kon ze geen eten binnenhouden. Mijn moeder, grootmoeder en overgrootmoeder kwamen om beurten op bezoek bij ons. Het was een beangstigende periode, maar door hun aanwezigheid voelde ik me niet alleen. Ik besef dat ik geluk heb met mijn grote familie, zeker in vergelijking met andere alleenstaande moeders. Ze weten bovendien allemaal wat het is om jong kinderen te hebben.” (lees hieronder verder)

Facebook Ellie werd net als de vrouwen voor haar in haar familie zwanger op haar 17de.

Facebook Baby Nellie.

Toen ze klein was, ging Ellie in het weekend vaak logeren bij haar oma Denise: de moeder van haar mama Kelly. “En nu, zelfs al heb ik geen plannen, komt mijn oma vaak langs om haar achterkleindochter Nellie op te halen voor een logeerpartijtje. Net als toen.”

Rolmodellen

Denise is getrouwd met bouwvakker David (59) en ook voor haar was het een verrassing toen ze plots in verwachting bleek op haar 17de. “Kelly’s vader en ik gingen uit elkaar toen ze zes maanden was, maar ze kon niet meer gewenst zijn. Ook ik voelde me nooit alleen dankzij de steun van mijn moeder Janet en grootmoeder May. Ze waren mijn rolmodellen.”

“Ik had een huis en een hypotheek, waardoor ik moest werken”, gaat ze verder. “Ik had het niet gekund zonder hun hulp. Die steun geef ik nu door. Dat er zo veel omafiguren in de familie zijn, lossen we op door bijnamen te gebruiken. Ik ben de ‘oma met de blauwe wagen’ en mijn moeder is de ‘oma met de kippen’. Ik had niet verwacht om nu al overgrootmoeder te zijn, maar ik ben trots op Ellie.” (lees hieronder verder)

Ook haar dochter Kelly is fier, ondanks het feit dat ze oma is op haar 36ste. Zij werkt in een keuken en is getrouwd met mechanicus Stephen (28). “Ik was nog met iemand anders toen ik op mijn 17de zwanger werd, dat spreekt voor zich. Ook bij mij was het onverwacht. Maar ik dacht dat als mijn moeder en oma het hadden gekund, dat het bij mij ook moest lukken. Zeker met hun ondersteuning. Toen Ellie opgroeide, waren we erg close en onze band voelde meer als zussen.”

Speelkameraadje

Ze ziet veel voordelen in jong oma worden. “Mijn zoon Archie is 5 jaar en als Nellie een beetje ouder is, zal hij een excellent speelkameraadje zijn voor haar”, zegt ze. Maar soms is het ook verwarrend. “Archie is in september naar school beginnen te gaan en ik zette hem op de eerste dag af samen met Nellie. Toen ik de andere ouders vertelde dat ze mijn kleindochter was, zeiden ze dat ik er niet oud genoeg uitzag om al een kleinkind te hebben”, lacht ze. (lees hieronder verder)

Facebook Kelly met haar man David.

Facebook Kelly met haar 5-jarig zoontje Archie. Hij is de oom van de pasgeboren Nellie.

Stammoeder van het vijfgeslacht is B&B-eigenaar Janet. Zij is intussen 57 jaar gelukkig getrouwd met haar man William. “Ik was pas 16 toen we in het huwelijksbootje stapten. Nu kijk ik soms terug en verwonder ik me over hoe jong ik was. Maar ik was altijd al erg volwassen. En ik zorgde ook graag voor mensen. Net als de vrouwen die na me kwamen, ben ik een gezin begonnen zonder het te plannen. Maar spijt heb ik niet. Het voordeel van jong moeder worden is dat je veel meer energie hebt. Ook ik kreeg veel hulp van mijn moeder, die me ook op jonge leeftijd op de wereld had gezet. Het is haast niet onder woorden te brengen hoe trots ik ben op mijn nageslacht. Hopelijk leef ik lang genoeg om een zesde generatie te verwelkomen in onze familie.”