Ze werd geboren zonder handen, maar nu wint Anaya (9) kalligrafiewedstrijd

15 mei 2018

17u43

De negenjarige Anaya Ellick zat niet op de eerste rij toen het geluk werd uitgedeeld. Het meisje uit Chesapeake (Virginia) werd geboren zonder handen, maar dat belette haar niet te leren schrijven. En hoe!

Anaya schrijft zo mooi dat ze een kalligrafiewedstrijd won, weliswaar in de categorie voor mensen met een beperking. Maar kunsthanden gebruikt ze niet. Ze klemt het potlood tussen haar armen en tovert zo de mooiste letters op papier.

Anaya won nu de Zaner-Bloser National Handwriting Contest voor cursieve letters, nadat ze eerder al eerste werd in de categorie voor hoofdletters. "Ik was gelukkig en ik dacht dat mijn mama een grap vertelde toen ze zei dat ik opnieuw had gewonnen", reageert ze.

Harde werk loont

Het meisje leerde schrijven met de hulp van haar moeder Bianca Middleton. "Ik ben fier omdat het haar aanmoedigt", reageert zij aan Amerikaanse media. "Zo ziet ze dat haar harde werk ook loont."

Volgens haar ouders laat Anaya zich niet tegenhouden door haar beperking. "Ze is heel onafhankelijk en ze kan haar veters binden, zich aankleden en zich wassen", vertelt haar vader Gary. "Altijd al was het van: 'Ik kan dat'. En dat is al jaren zo."

Rolmodel

Het meisje, dat volgens haar leerkrachten "een rolmodel is voor iedereen", heeft haar zinnen nu gezet op sporten.