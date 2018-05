Ze vindt geen date, maar dankzij haar originele oplossing is Allison dé ster van het schoolbal Meisje neemt doodleuk kartonnen Danny DeVito mee sam

"Hij behandelt me zoals een vrouw behandelt hoort te worden", zegt Allison Closs uit het Amerikaanse Carlisle (Pennsylvania) over haar 'promdate'. Haar ongevraagd bepotelen doet haar afspraakje in deze #metoo-tijden alvast niet, want het is een kartonnen versie van acteur Danny DeVito. Allison, een laatstejaars op de Carlisle High School, zegt dat ze DeVito koos omdat ze geen andere date kon vinden en omdat ze weg is van de acteur. Haar originele oplossing leverde het meisje alvast bakken aandacht op, en wie weet ook een echt afspraakje!