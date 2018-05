Ze verloor weddenschap, en nu moet Jennifer op haar mooiste dag 'ja' zeggen tegen iemand in een rugbyshirt sam

30 mei 2018

14u46

Jennifer Sullivan zal voortaan wel twee keer nadenken voor ze instemt met een zotte weddenschap. Ze geloofde nooit dat het favoriete rugbyteam van haar verloofde de Super Bowl zou winnen, en dus stond ze toe dat Patrick Hanks met haar zou trouwen in een shirt van de Philadelphia Eagles. Maar de Eagles wonnen toch, en dus moest ze afgelopen zaterdag in Macungie (Pennsylvania) "ja, ik wil" zeggen tegen een glunderende kerel in een rugbyshirt. Gezegd is gezegd! En de gasten zetten feestelijk een lied van de ploeg in.