Yoga met lemuren: is deze nieuwe hype iets voor jou?

08 april 2019

Na yoga met honden en geiten is er nu ook yoga met lemuren of maki’s. De nieuwe hype heeft de naam ‘Lemoga’ gekregen. De trend ontstond toen een van de dieren in het Lake District Wildlife Park een nogal speciale houding aannam. Volgens een bezoeker van het park leek het alsof de maki zelf aan yoga deed door in de lotushouding te zitten.

Wie wil kan nu zelf met de dieren yoga uitoefenen in het park, maar dan moet je wel een “Lemoga Spa Break” boeken. Zomaar een bezoekje brengen aan de lemuren kan dus niet. Ook goed met dieren omkunnen is een voorwaarde. “Mensen moeten relaxed zijn en mogen niet bang zijn als een van de dieren op hun lijf komen zitten”, aldus Richard Robinson, manager bij Lake District Wildlife Park.