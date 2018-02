Wow: koppel geeft elkaar het ja-woord op 122 meter hoogte TTR

08 februari 2018

12u10

Geen typische trouwlocatie voor de Amerikaanse Ryan Jenks en Kimberly Wegli, want deze waaghalzen met een passie voor klimmen kozen een bijzondere plek uit om elkaar hun ja-woord te geven. Voor de genodigden hadden ze slechts één vereiste. De gasten moesten hun hoogtevrees voor een keer aan de kant schuiven.

Toen Ryan zijn vriendin Kimberly ten huwelijk vroeg, twijfelde ze geen seconde over haar antwoord. Met deze man wilde ze haar leven voor altijd delen. De twee liepen al een hele tijd met hun hoofd in de wolken. Dat mag je gerust letterlijk nemen, want het avontuurlijke koppel reisde de wereld rond om te klimmen. Het was dan ook een evidentie voor de tortelduifjes om hun liefde in de hoogte te vereeuwigen: 122 meter boven Utah canyon, de plek waar ze elkaar voor het eerst ontmoetten.

De gasten stonden met verstomming te kijken naar het spektakel dat plaatsvond op een kleurrijk net dat tussen de rotsen hing. Niet alleen Ryan en Kimberly schitterden, ook de acrobaten die fantastische trucjes deden aan een touw zorgden voor een fantastisch huwelijk. Op het einde van de ceremonie hadden de bruidsmeisjes nog een spectaculaire verrassing voor het zopas getrouwde koppel. Eén voor één sprongen ze de diepte in en gooiden bloemblaadjes in het rond.

De liefde tussen dit koppel kent duidelijk geen grenzen. Dat levert deze spectaculaire beelden op.