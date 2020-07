Wonderlijke beelden: camera aan deurbel filmt hoe vrouw bevalt op parking van ziekenhuis Sven Van Malderen

01 juli 2020

12u01

Bron: Miami Herald 36 Het leukste van het web Dat heet dan een fractie te laat komen: Susan Anderson haastte zich naar een ziekenhuis in Florida om te bevallen, maar op de parking haalde Moeder Natuur de bovenhand. Baby Julia kwam uiteindelijk ter wereld met de deskundige hulp van een vroedvrouw, die naar buiten gerend was. De wonderlijke beelden werden gefilmd via een camera die aan de deurbel hangt.



Nee, Julia wilde echt niet langer wachten. En dus moest Susan net voor de inkom van het ziekenhuis voorover gebogen gaan staan. Haar echtgenoot Joseph bood mentale steun, twee agenten hielden vanop afstand een oogje in het zeil. Gelukkig floepte het kleintje bijzonder snel in de handen van vroedvrouw Sandra Lovaina.

In feite was het de bedoeling om onder water te bevallen. “Maar in de auto was ik al begonnen met persen. Ik vreesde toen al dat ik niet tijdig in het bevallingsbad zou raken”, vertelt Anderson voor de camera van de lokale nieuwszender WPLG.

Ook voor vroedvrouw Lovaina was het een bijzondere ervaring. “Ik heb al enkele gekke bevallingen meegemaakt, maar deze spant toch de kroon. Soms gaat het razendsnel en dan moet je handelen op automatische piloot. Maar geen nood, ik sta altijd paraat met mijn handschoenen.”