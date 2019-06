WK stokpaardrijden lokt 2.500 toeschouwers Redactie

18 juni 2019

13u52

Bron: AP 5

Dit weekend vond in het Finse Seinäjoki het wereldkampioenschap stokpaardrijden plaats. 400 deelnemers zakten af om te strijden voor de wereldtitel in de verschillende disciplines zoals show jumping, hoogspringen en dressage. De jockeys werden toegejuicht door 2.500 toeschouwers. De deelnemers komen van over de hele wereld en zijn vooral meisjes tussen 10 en 18 jaar. Dit jaar werd de 16-jarige Marie Karkkainen wereldkampioen stokpaardhoogspringen met een jump van 1,41m.