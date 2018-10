Winkeluitbater die domme overvallers overblufte in Montignies-sur-Sambre is wereldnieuws mvdb

25 oktober 2018

12u08 12 Het leukste van het web De domme overvallers die het advies van de winkeleigenaar in Montignies-sur-Sambre (Charleroi) volgden en pas later terugkeerden om hun slag te slaan, zijn wereldnieuws. De pure bluf die uitbater Didier aan de dag legde om het zestal met succes uit zijn e-sigarettenwinkel te krijgen, staat prominent op Franse, Britse en Duitstalige nieuwssites. Zelfs CNN bericht over de oliedomme criminelen, net als de Engelstalige nieuwssites BBC News en Daily Mail die wereldwijd worden gelezen.

Voor wie nog niet mee is, herhalen we graag even het ongelooflijke verhaal: afgelopen zaterdag, rond 15.00 uur, gingen zes jongeren een vaporshop in Montignies-sur-Sambre nabij Charleroi binnen en probeerden uitbater Didier te beroven. Twee van hen tillen hun shirt op en laten hun wapens zien. Ze eisen dat de winkelier zijn kassa leegt, terwijl anderen hun zakken vullen met flesjes vape-vloeistof.

Didier laat zich niet uit zijn lood slaan en bijt de mannen toe: “Wie pleegt er nu een overval om drie uur ’s middags? Dat is alsof je ’s ochtends om vijf uur een krantwinkel overvalt.” Hij overbluft zijn belagers door voor te stellen om later terug te komen. “Je moet me om 18.30 uur overvallen! Als je vanavond terugkomt, kun je wel 1.000 euro of meer buitmaken.”

“Ik denk van wel”

Zijn voorstel klinkt de goedgelovige heren als muziek in de oren, waarop de zes braaf naar buiten lopen. Logischerwijs belt Didier meteen de politie, maar die is er niet van overtuigd dat het clubje terug zal keren. “Ik denk van wel”, verzekert de verkoper, die de indruk had dat de zes geen ‘grote lichten’ waren.

Didier krijgt gelijk als de overvallers, die klaarblijkelijk ook geen uur kunnen lezen, te vroeg weer in de winkel staan. Van politie is op dat moment nog geen sprake en dus moet hij tijd winnen. “Jullie moeten een horloge kopen, het is half zes en geen half zeven. Wegwezen!”, bluft hij voor een tweede keer met succes.

Gedwee blazen de gauwdieven opnieuw de aftocht. Zodra ze terugkeren, staat de politie wel paraat. Een van de mannen wordt direct in de kraag gevat. Vijf anderen weten te ontkomen, maar worden later alsnog opgepakt. De overvallers riskeren meerdere jaren cel. Een minderjarige dader is in een jeugdinrichting geplaatst. Ondanks de goede afloop is Didier zich ervan bewust dat hij een groot risico heeft genomen. “Voor hetzelfde geld had ik de kogel kunnen krijgen”, verzucht hij. Om herhaling en represailles te voorkomen heeft hij nu extra bewakingscamera’s in zijn zaak laten installeren.