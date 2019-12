Winkelier creëert met amper budget dé ontroerendste kerstreclame van het jaar KVE

06 december 2019

14u47

Bron: BBC, Mashable, Metro 20 Het leukste van het web Een low budget kerstreclame van een winkelier in Wales verovert in sneltempo het internet. Het hartverwarmende filmpje raakt bij veel mensen een gevoelige snaar en de boodschap is nochtans simpel: koop lokaal.

De eigenaar van de winkel ‘Hafod Hardware’ in Rhayader laat zijn tweejarige zoontje Arthur de hoofdrol vertolken in de video die hij in elkaar bokste voor amper 100 pond (omgerekend 118 euro).

De kerstreclame werd op enkele dagen tijd al ruim een miljoen keer bekeken. Het filmpje toont hoe kleine Arthur ontwaakt en zich klaarmaakt om te gaan werken. De schattige peuter bedient de klanten alsof hij nooit iets anders heeft gedaan. Al moet er nog gewerkt worden aan zijn inpak-skills.

Winkeluitbater Tom Jones, de vader van Arthur, vertelde aan BBC dat de onderliggende boodschap van de commercial is om lokaal te kopen.

“Ik begrijp dat de feestperiode voor veel mensen een dure aangelegenheid is, maar het zou fijn zijn indien ze ook de lokale handelaars kunnen steunen. Dat maakt voor ons echt hét verschil terwijl de grote ketens het sowieso goed doen met kerst.”

Jones kreeg al berichten van over de hele wereld. En het is makkelijk te snappen waarom.