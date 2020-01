Winkeldief op gemotoriseerde rollende schoenen vlucht met volle kar mvdb

17 januari 2020

11u57 0 Het leukste van het web Ook winkeldieven gebruiken nieuwe vervoersmiddelen voor hun ‘werkzaamheden’. Een supermarkt in Florida heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van een dief die op gemotoriseerde rollende schoenen ervandoor ging met een volle winkelkar.

De man kwam de winkel binnen op zogenoemde Space Shoes, een soort rolschaatsen met een elektronische motor. De onbekende die duidelijk te zien is op de videobeelden, laadde in een Walmart in het stadje Winter Haven zijn winkelkar in voor ruim 500 dollar (450 euro) aan uiteenlopende koopwaar: een boeketje bloemen, een tv-toestel, een vuilnisbak, een pot verf en een hooverboard. Hij sloeg toe op woensdag 8 januari. Alsof er niets aan de hand was, rolde hij de winkelkar de supermarkt buiten. Hij zette de gepikte spullen in een oude Nissan Maxima en reed weg.

De Space Shoes kosten omgerekend zo’n 180 euro en halen een snelheid van 10 km/h. Met vol opgeladen batterijen kunnen ze tot acht kilometer afstand overbruggen. De politie heeft nog geen arrestatie verricht.