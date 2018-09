Wil je eens vrijen in een vliegtuig? Bij dit bedrijf kan het! Arne Adriaenssens

03 september 2018

16u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het leukste van het web Wie eens stevig van jetje wil geven tussen de wolken, kan best een vlucht boeken bij het Amerikaanse Wie eens stevig van jetje wil geven tussen de wolken, kan best een vlucht boeken bij het Amerikaanse Love Cloud . Deze luchtvaartmaatschappij biedt privévluchten aan die je seksleven gegarandeerd naar een hoger niveau tillen.

Seks in een vliegtuig: het spreekt bij velen tot de verbeelding. Toch is het in realiteit waarschijnlijk net iets minder romantisch. De kleine toilethokjes en het alziende oog van de stewards en hostessen maken het haast onmogelijk om samen met je partner de lichamelijke liefde te vieren tijdens je vlucht.

Wie het toch absoluut van zijn bucketlist wil kunnen schrappen, kan nu een zitje boeken op een vliegtuig van Love Cloud. Deze luchtvaartmaatschappij uit Las Vegas verhuurt privévliegtuigen die gemaakt zijn voor een romantisch avontuurtje.

Gordels los, ritsen open

Als je hun mile high club-arrangement boekt, wordt je aan boord verwelkomd van een wel erg comfortabel vliegtuig. Een tweepersoonsbed, rode, satijnen lakens, een overdaad aan kussens en een streepje romantische muziek brengen je helemaal in de stemming om even letterlijk van de grond te gaan.

De piloot vliegt je tot exact 1 mile (ofwel, 1.600 meter) de lucht in waarna de gordels los mogen en de ritssluitingen open. De piloot zet op zijn beurt een degelijke hoofdtelefoon op zodat ook hij niets van jullie liefdesavonturen te horen krijgt.

Aan vrijen in de lucht hangt natuurlijk wel een aanzienlijk prijskaartje. Wie het liefdesspel niet te lang wil rekken, kan voor 900 dollar (775 euro) een liefdesvlucht van drie kwartier (inclusief opstijgen en landen) boeken. Wie echter liever zijn tijd neemt, kan voor 1.000 dollar (860 euro) een uurtje of voor 1.400 dollar (1.200 euro) zelfs anderhalf uur op een roze wolk zweven.

Trouwen tussen de wolken

Naast het Mile High Club-arrangement biedt Love Cloud ook vluchten aan voor bravere romantische momentjes. Voor 1.200 dollar (1.000 euro) kan je in de lucht dineren met je geliefde en voor 1.100 dollar (950 euro) kan je zelfs tussen de wolken trouwen. In die som zitten ook het trouwboeket en de predikant inbegrepen.