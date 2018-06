Wie doet beter in de Duvelchallenge? 24 Duvels tegelijk ingeschonken SPS

22 juni 2018

Het lijkt erop dat Brasserie Zeezicht in Klein-Willebroek de lat in de Duvelchallenge een beetje hoger heeft gelegd. Letterlijk toch, want met behulp van een speciaal gemaakte plank slaagde Dwight Nauwelaers erin om 24 (!) Duvels tegelijk uit te schenken in glazen die balanceren op een Duvelflesje.

De Duvelchallenge is al een tijdje een hype op social media, nadat brouwerij Duvel Moortgat een video online had gezet waarin een Duvelglas wordt ingeschonken terwijl het balanceert op een flesje. Een paar van die pogingen kan je terugzien in de video hieronder.