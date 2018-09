Whisky kan je voortaan op je boterham smeren Redactie

13 september 2018

07u47

Bron: AD.nl 25 Het leukste van het web Wakker worden met whisky. Het lijkt niet meteen een topidee, maar het Engelse bedrijf Firebox maakt het mogelijk. Niet dat je bij het ontbijt al een glas moet drinken, maar wel als beleg op je boterham.

De smeerbare whisky is een marmelade die bestaat uit sinaasappels en single malt whisky en gaat uitstekend samen met wat roquefort op een crackertje. Het beleg bevat geen alcohol, aangezien dit is vervlogen tijdens het creatieproces. Vergeleken bij andere smeersels moet je wel diep in de portemonnee tasten, want een potje smeerbare whisky kost 11,29 euro.

Fans vinden het product zijn geld waard. Zo zegt Katrina op de site van Firebox: ,,Ik wou dat ik meer dan 5 sterren kon kiezen! Geweldig product voor mijn vader met mooie doos. Website en e-mails waren hilarisch en informatief.''